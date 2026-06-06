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06 июня 2026 в 07:49

Жарю хрустящие ломтики печени с луком: простое блюдо с кукурузной мукой — такую печенку расхватывают со стола

Фото: D-NEWS.ru
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Куриная печень с хрустящей корочкой — это простое домашнее блюдо для тех, кто хочет приготовить что-то вкусное без сложных ингредиентов. Никаких особых кулинарных навыков не потребуется: достаточно замариновать печень, обвалять в кукурузной муке и быстро обжарить на сковороде.

Получается настоящая вкуснятина: снаружи ломтики покрываются аппетитной золотистой корочкой, а внутри остаются мягкими и сочными. Жареный лук делает вкус еще насыщеннее, поэтому такую печенку можно подавать как самостоятельное блюдо или с любым гарниром.

Для приготовления вам понадобится: куриная печень — 600 г, яйцо — 1 шт., чеснок — 3 зубчика, сахар — 1 ч. л., соль — 1 ч. л. без горки, сода — 0,5 ч. л., репчатый лук — 1 шт., кукурузная мука — для панировки, растительное масло — для жарки.

Куриную печень промойте, обсушите и при необходимости разрежьте крупные кусочки пополам. Для маринада взбейте яйцо с солью, сахаром, содой и пропущенным через пресс чесноком. Залейте получившейся смесью печень.

Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на небольшом количестве растительного масла до золотистого цвета. Переложите на тарелку. Каждый кусочек печени обваляйте в кукурузной муке и выложите на ту же сковороду. При необходимости добавьте немного масла. Обжаривайте примерно по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Когда печень подрумянится, верните на сковороду жареный лук, аккуратно перемешайте.

Проверено редакцией
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