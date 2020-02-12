https://static.news.ru/photo/279ca0fe-4d9f-11ea-ba6e-fa163e074e61_660.jpg Александр Жаров Фото: rkn.gov.ru

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ничего не слышал о его возможном назначении главой холдинга «Газпром-медиа». Газета «Ведомости» со ссылкой на источник сообщила, что чиновник является одним из кандидатов на эту должность.

Я об этом ничего не знаю. Работаю в качестве главы Роскомнадзора, — цитирует Жарова «Интерфакс».

Накануне издание РБК также написало о возможном увольнении Жарова с поста главы Роскомнадзора. Портал сослался на анонимный источник. По его словам, глава службы имеет хорошие отношения с экс-руководителем компании Дмитрием Чернышенко. Информатор издания в Кремле подтвердил эту информацию.

В случае ухода Жарова Роскомнадзор может возглавить начальник управления президента по применению информационных технологий и развитию электронной демократии Андрей Липов.

Как писал NEWS.ru, ранее журналистка Ксения Собчак говорила, что главный редактор RT Маргарита Симоньян может занять пост генерального директора холдинга. Однако сама Симоньян заявила, что не может возглавлять «что бы то ни было» из-за сердечного приступа.