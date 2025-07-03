Жареная печень «Сказка» с хрустящей корочкой! Улетный рецепт с панировкой. Нет ничего лучше сочной печени с хрустящей корочкой! Этот рецепт раскроет секрет идеальной текстуры – нежной внутри и аппетитно румяной снаружи. Всего несколько хитростей маринования – и вы забудете о сухости и горечи навсегда.

Ингредиенты

Говяжья печень — 600 г

Яйцо куриное — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Сахар — 1 ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Сода пищевая — 1/2 ч. л.

Лук репчатый — 1 шт.

Масло растительное — для жарки

Кукурузная мука — для панировки

Приготовление

Печень промыть, обсушить, очистить от пленок и нарезать крупными кусочками. Приготовить маринад: яйцо взбить с солью, сахаром, содой и пропущенным через пресс чесноком. Залить печень маринадом, перемешать и оставить в холодильнике на 2 часа (можно на ночь). Лук нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле до золотистого цвета, затем выложить на тарелку. Каждый кусочек печени обвалять в кукурузной муке и обжарить на той же сковороде, где жарился лук, по 3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Вернуть лук к печени, аккуратно перемешать, накрыть крышкой и потушить на медленном огне 5 минут. Проверить готовность — внутри не должно быть розового оттенка.

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