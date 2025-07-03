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03 июля 2025 в 05:30

Жареная печень «Сказка» с хрустящей корочкой! Улетный рецепт с панировкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жареная печень «Сказка» с хрустящей корочкой! Улетный рецепт с панировкой. Нет ничего лучше сочной печени с хрустящей корочкой! Этот рецепт раскроет секрет идеальной текстуры – нежной внутри и аппетитно румяной снаружи. Всего несколько хитростей маринования – и вы забудете о сухости и горечи навсегда.

Ингредиенты

  • Говяжья печень — 600 г
  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Сода пищевая — 1/2 ч. л.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Масло растительное — для жарки
  • Кукурузная мука — для панировки

Приготовление

  1. Печень промыть, обсушить, очистить от пленок и нарезать крупными кусочками. Приготовить маринад: яйцо взбить с солью, сахаром, содой и пропущенным через пресс чесноком. Залить печень маринадом, перемешать и оставить в холодильнике на 2 часа (можно на ночь).
  2. Лук нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле до золотистого цвета, затем выложить на тарелку. Каждый кусочек печени обвалять в кукурузной муке и обжарить на той же сковороде, где жарился лук, по 3 минуты с каждой стороны до румяной корочки.
  3. Вернуть лук к печени, аккуратно перемешать, накрыть крышкой и потушить на медленном огне 5 минут. Проверить готовность — внутри не должно быть розового оттенка.

Ранее мы готовили салат из печени как в ресторане, но за мало рублей! Хит с чумовой заправкой.

печень
лук
панировка
простой рецепт
мясо
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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