Жара в Петербурге побила столетний рекорд

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Воздух в Санкт-Петербурге прогрелся до 29,9 градуса тепла. Это на 0,1 градуса больше, чем рекордное значение, зафиксированное 116 лет назад, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook.

По его словам, температурный рекорд был зафиксирован в 16:00.

Период аномально жаркой погоды в Санкт-Петербурге только начинается, так что метеорологам в ближайшие дни придётся ещё не раз вносить поправки в метеорологические летописи, — подчеркнул он.

Учёный отметил, что точное значение нового рекорда станет известно после 21:00, когда исследователи снимут показания с максимальных термометров.

Накануне Гидрометцентр объявил в Москве оранжевый уровень погодной опасности из-за сильной жары. По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 20 июня, в столице ожидается 30–32 градуса тепла.

Кроме того, жёлтый уровень погодной опасности был объявлен в Подмосковье. Там ожидается повышение температуры воздуха с 12 до 20 часов 20 июня до 28–33 градусов.