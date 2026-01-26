«Зеркальный» мандариновый пирог на сковороде: карамель, сок цитрусов и нежный бисквит. Готовлю за 30 минут — волшебно!

«Зеркальный» мандариновый пирог на сковороде: карамель, сок цитрусов и нежный бисквит. Готовлю за 30 минут — волшебно!

Пока духовка разогревается, этот пирог уже будет готов. Процесс завораживает: сахар с маслом превращается в карамель, мандарины отдают сок, а тесто, налитое сверху, запекается под крышкой, превращаясь в идеально ровный, высокий корж.

Сначала готовлю тесто. В миске венчиком взбиваю 2 яйца с 100 г сахара и щепоткой ванилина до легкой пены. Вливаю 150 мл молока и 80 мл растительного масла, перемешиваю. Просеиваю сверху 240 г муки и 1,5 ч. л. разрыхлителя. Замешиваю гладкое, однородное тесто, по консистенции как густая сметана.

Беру сковороду с толстым дном и непригорающим покрытием, диаметром 22–24 см. Растапливаю в ней 60 г сливочного масла на среднем огне. Добавляю 3 ст. л. сахара и, помешивая, жду, пока сахар растворится и смесь станет однородной и слегка золотистой (1–2 минуты).

7 мандаринов мою, очищаю от кожуры и белых пленок, разделяю на дольки. Выкладываю дольки в сковороду с карамелью в один слой. Обжариваю 2 минуты, чтобы мандарины пустили сок и пропитались карамелью.

Убавляю огонь до минимального. Очень аккуратно, чтобы не сместить мандарины, выливаю сверху приготовленное тесто. Разравниваю ложкой или лопаткой.

Накрываю сковороду крышкой и готовлю на маленьком огне 15–17 минут. Затем аккуратно переворачиваю пирог на плоскую тарелку или деревянную доску. Сдвигаю пирог обратно в сковороду (уже другой стороной вниз), накрываю крышкой и готовлю еще 8–10 минут. Подаю теплым или холодным.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.