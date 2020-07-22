Зеленский рассказал, о чём говорил с луцким террористом

https://static.news.ru/photo/7943728a-cbe8-11ea-87b3-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали переговоров, которые он лично провёл с мужчиной, захватившим в Луцке автобус с пассажирами.

По словам политика, разговор длился не более десяти минут и в его ходе захватчик заложников признался, что его слова о якобы раненом пассажире были блефом.

Мы с ним говорили 7–​10 минут. Мы договорились, что он сделает первый шаг. Он отпустит нескольких наших людей. Я попросил его отпустить раненого, беременную женщину и ребёнка. Он сказал, что раненого нет, что это был блеф, — цитирует Зеленского «Украинская правда».

Украинский лидер отметил, что в итоге террорист пообещал, что отпустит всех заложников через полчаса после того, как Зеленский разместит в соцсетях видеообращение с призывом посмотреть фильм «Земляне» о жестоком обращении с животными, примерно так и произошло.

По словам политика, он решил вступить в переговоры с террористом, потому что опасался жертв среди заложников в случае штурма, но его предупредили, что мужчина разговаривает с заложниками не более 15 секунд и только с журналистом проговорил чуть дольше.

Если мы можем что-то делать без штурма, если мы можем не рисковать жизнью хотя бы одного человека то... я с такими принципами живу, жил и буду жить. Поэтому имеем результат. Результат — все живы. Мы не боремся за рейтинги. Мы боремся за жизнь. Для меня это самая главная ценность, — подчеркнул Зеленский.

Злоумышленник захватил автобус с 20 заложниками с утра 21 июля 2020 года. Он позвонил сам в полицию и представился как Максим Плохой. Затем было установлено, что это не настоящее имя мужчины. Как выяснилось, настоящее имя захватчика Максим Кривош. Сообщалось, что он родом из России, дважды судимый за тяжкие преступления.

Как писал NEWS.ru ранее, житель Луцка Валерий Пельц опубликовал видео в социальной сети Facebook, на котором записано, как сдавался захватчик заложников. На записи видно, как мужчина свободно выходит из автобуса с заложниками, прогуливается вокруг него и ждёт, когда его арестуют представители правоохранительных органов и силовых структур.