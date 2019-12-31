https://static.news.ru/photo/c1f9f012-2bcf-11ea-9ef2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Официальный представитель ФСИН Кристина Паньшина рассказала, что заключённых на Новый год ждёт множество культурно-массовых мероприятий. По её словам, зэки будут делать плакаты, игрушки и видеоролики, а также примут участие в постановках спектаклей, кулинарных поединках, интеллектуальных конкурсах и КВН.

Некоторые преступники смогут отметить праздник с семьёй. Такая возможность предоставляется при наличии поощрений за активное участие в культурной жизни и хорошее отношение к труду, передаёт «Интерфакс».

В новогодние и рождественские праздники осуждённым разрешается получение посылок, передач и бандеролей, содержащих новогодние подарки от родственников (за исключением вещей и предметов, продуктов питания, которые осуждённым запрещается изготавливать, иметь при себе или получать). В праздничные дни будут проходить краткосрочные и длительные свидания осуждённых с родными, — добавила она.

Заключённым покажут новогодние телепередачи и фильмы. Кроме того, в меню добавили праздничные блюда: салат из свежих овощей, винегрет, рассольник, запечённое мясо курицы, котлеты, разнообразная выпечка, жаркое из свинины и говядины, пельмени и вареники.

Не останутся без подарков и несовершеннолетние, содержащиеся в воспитательных колониях. В период новогодних праздников осуждённых подростков приезжают поздравить родители, руководство УФСИН, представители церкви, — отметила сотрудница службы.

Однако заключённые тюрем и исправительных колоний особого режима почти не почувствуют новогоднюю атмосферу: их меню не изменится, а украшать камеры преступникам запрещено.

Единственная поблажка, на которую они могут рассчитывать, — увеличение на два часа свыше положенного времени просмотра телепередач. По радио в праздничные дни в тюрьмах будут звучать музыкальные композиции, — заключила она.

Как писал NEWS.ru, примерно каждая 45-я жалоба заключённых на пытки или избиения со стороны сотрудников исправительных учреждений приводит к возбуждению уголовного дела. Зачастую, в зависимости от региона, Следственный комитет отсеивает сотни жалоб, расценивая их доводы как не нашедшие подтверждения. Об этом свидетельствует отчёт СКР, который направлен ведомством благотворительному фонду «Нужна помощь». При этом данные правозащитников и СК относительно регионов, где преобладают жалобы на насилие в тюрьмах, несколько разнятся. Более того, представитель организации «Русь сидящая» назвала один регион, ставший, по её мнению, «кузницей пыточных кадров» для всей страны, — это Омская область.