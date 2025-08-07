Завтрак за 10 минут! Драники с крабовыми палочками — просто и необычно!

Драники с крабовыми палочками — хрустящие снаружи, нежные внутри! Что может быть лучше классических драников? Только драники с неожиданной начинкой! Добавив крабовые палочки, вы получите не просто картофельные оладьи, а настоящую вкусовую бомбу — хрустящие, с золотистой корочкой снаружи и сочные, с ярким морским акцентом внутри.

Для начала натираем на мелкой терке 3 крупные картофелины, отжимаем лишний сок через марлю. Добавляем 1 яйцо, 2 ст. л. муки, соль и перец по вкусу. 150 г крабовых палочек мелко режем и смешиваем с картофельной массой. Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем ложкой небольшие оладьи, слегка прижимая лопаткой. Жарим на среднем огне 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Секреты успеха:

картофель лучше натирать прямо в миску с холодной водой, чтобы не потемнел;

если масса получилась жидковатой — добавьте еще немного муки;

подавайте сразу со сметаной или чесночным соусом — пока драники хрустят!

