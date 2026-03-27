27 марта 2026 в 09:28

Завтрак из гречки: высыпаю крупу на сковороду и ставлю на огонь — на выходе сливочная бомба

Фото: D-NEWS.ru
Сливочная гречка с грибами на одной сковороде — это идеальный быстрый завтрак для всей семьи, который готовится за 20 минут и не требует горы посуды.

Нежная гречневая крупа, пропитанная ароматом жареных грибов и сливок, с тягучей сырной ноткой, превращает обычную кашу в настоящий кулинарный шедевр.

Для приготовления понадобится: стакан гречневой крупы, 200 г шампиньонов, луковица, 2 стакана воды, 100 мл сливок (10–20%), 50 г твердого сыра, соль, перец.

Рецепт: грибы нарежьте пластинками, лук — мелкими кубиками. В глубокой сковороде разогрейте масло, выложите грибы с луком и обжаривайте на среднем огне до румяной корочки и выпаривания жидкости. Всыпьте промытую гречку, добавьте соль, перец и любые специи по вкусу. Влейте воду, доведите до кипения, накройте крышкой и варите на медленном огне 10 минут до готовности гречки.

Когда вода почти полностью впитается, влейте сливки, перемешайте и прогрейте 1-2 минуты. Снимите с огня, добавьте тертый сыр. Подавайте эту сливочную бомбу горячей, посыпав свежей зеленью.

Ранее стало известно, как приготовить мягкие лепешки с зеленью, — даже миксер не понадобится.

Проверено редакцией
Читайте также
Ужин «два в одном»: готовлю рассыпчатую гречку и сочные котлеты одновременно. Этот рецепт — мастер-класс по эффективности
Общество
Ужин «два в одном»: готовлю рассыпчатую гречку и сочные котлеты одновременно. Этот рецепт — мастер-класс по эффективности
Цены на гречку в Киеве аномально возросли
Европа
Цены на гречку в Киеве аномально возросли
Хотите идеальную гороховую кашу без многочасового ожидания? Два кулинарных лайфхака, которые превратят самый твердый горох в нежное пюре
Общество
Хотите идеальную гороховую кашу без многочасового ожидания? Два кулинарных лайфхака, которые превратят самый твердый горох в нежное пюре
Готовлю булгур на молоке вместо манной каши — мой новый идеальный завтрак. Ореховые ноты, бархатная текстура и заряд энергии на весь день
Общество
Готовлю булгур на молоке вместо манной каши — мой новый идеальный завтрак. Ореховые ноты, бархатная текстура и заряд энергии на весь день
Кидаем на сковороду фасоль, томат и яйца: простой рецепт за 5 минут
Семья и жизнь
Кидаем на сковороду фасоль, томат и яйца: простой рецепт за 5 минут
гречка
каши
рецепты
завтраки
Дарья Иванова
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

