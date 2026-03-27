Завтрак из гречки: высыпаю крупу на сковороду и ставлю на огонь — на выходе сливочная бомба

Сливочная гречка с грибами на одной сковороде — это идеальный быстрый завтрак для всей семьи, который готовится за 20 минут и не требует горы посуды.

Нежная гречневая крупа, пропитанная ароматом жареных грибов и сливок, с тягучей сырной ноткой, превращает обычную кашу в настоящий кулинарный шедевр.

Для приготовления понадобится: стакан гречневой крупы, 200 г шампиньонов, луковица, 2 стакана воды, 100 мл сливок (10–20%), 50 г твердого сыра, соль, перец.

Рецепт: грибы нарежьте пластинками, лук — мелкими кубиками. В глубокой сковороде разогрейте масло, выложите грибы с луком и обжаривайте на среднем огне до румяной корочки и выпаривания жидкости. Всыпьте промытую гречку, добавьте соль, перец и любые специи по вкусу. Влейте воду, доведите до кипения, накройте крышкой и варите на медленном огне 10 минут до готовности гречки.

Когда вода почти полностью впитается, влейте сливки, перемешайте и прогрейте 1-2 минуты. Снимите с огня, добавьте тертый сыр. Подавайте эту сливочную бомбу горячей, посыпав свежей зеленью.

