04 мая 2026 в 10:00

Эта каша из СССР — секрет здоровья пионеров. Забытый рецепт, который вернет силы

Фото: D-NEWS.ru
Мало кто знает, но рецепт этой каши был разработан в 1925 году специально для меню пионерского лагеря «Артек». Врачи и диетологи создавали ее не просто сытной, а полезной — для укрепления ослабленных детей. И знаете, это работает до сих пор. Проверено временем.

Что понадобится

Крупа пшеничная «Артек» — стакан, вода — 3 стакана, соль — 0,5 ч. л., сахар — 1 ст. л. (по желанию), масло сливочное — 30 г.

Как готовлю

Крупу обязательно перебираю, рассыпав тонким слоем на белой бумаге, — так видно даже мелкий мусор. Затем промываю: один раз для вязкой каши (чтобы сохранить крахмал) или до чистой воды для рассыпчатой.

Перекладываю в кастрюлю с толстым дном (не менее 2,5 л), заливаю водой. Довожу до кипения на слабом огне, солю, убавляю нагрев до минимума и варю под крышкой 20 минут, периодически помешивая, чтобы не пригорело.

Снимаю с огня, плотно закрываю крышкой и укутываю кастрюлю толстым полотенцем на 15 минут — это ключевой момент для «пуховой» текстуры.

Затем добавляю сливочное масло и сахар, тщательно перемешиваю. Если подаю как гарнир к мясу, сахар не кладу.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
каши
еда
Дмитрий Демичев
