Заварные колечки с творожным кремом: пошаговый рецепт, с которым справится каждая хозяйка

Заварные колечки с творожным кремом — перед этим воздушным десертом никто не может устоять! Рассказываем пошаговый рецепт, с которым справится каждая, даже начинающая хозяйка.

Для теста понадобится: 200 мл воды, 100 г сливочного масла, щепотка соли, 1 ст. л. сахара, 150 г муки, 4 яйца среднего размера. Для творожного крема: 300 г пастообразного творога, 100 г сливочного масла (мягкого), 100 г сахарной пудры, ванильный экстракт.

Приготовление теста: в кастрюле смешайте воду, нарезанное кубиками масло, соль и сахар. Доведите до кипения, чтобы масло полностью растопилось. Уберите с огня и всыпьте всю просеянную муку. Быстро перемешайте ложкой до образования гладкого кома. Снова поставьте кастрюлю на слабый огонь на 1–2 минуты, непрерывно помешивая, чтобы тесто слегка подсохло. Снимите с огня и дайте остыть 5 минут. Затем по одному вводите яйца, вымешивая, пока тесто не станет гладким. Переложите тесто в кондитерский мешок с круглой насадкой (или сделайте его из плотного пакета, отрезав угол). На противень, застеленный пергаментом, выдавливайте тесто в виде колечек. Выпекайте в заранее разогретой до 200°C духовке 15 минут, затем, не открывая дверцу, уменьшите температуру до 170–180°C и выпекайте еще 15–20 минут до золотистого цвета.

Для крема взбейте мягкое масло с сахарной пудрой до пышности, добавьте творог и ваниль, взбивайте до однородности и гладкости. Разрежьте кольца вдоль. Выложите на нижнюю часть крем, накройте второй половинкой.

Ранее стало известно, как приготовить мягкое печенье из творога и яблок.