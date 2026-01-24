Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 07:32

Заварные колечки с творожным кремом: пошаговый рецепт, с которым справится каждая хозяйка

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Заварные колечки с творожным кремом — перед этим воздушным десертом никто не может устоять! Рассказываем пошаговый рецепт, с которым справится каждая, даже начинающая хозяйка.

Для теста понадобится: 200 мл воды, 100 г сливочного масла, щепотка соли, 1 ст. л. сахара, 150 г муки, 4 яйца среднего размера. Для творожного крема: 300 г пастообразного творога, 100 г сливочного масла (мягкого), 100 г сахарной пудры, ванильный экстракт.

Приготовление теста: в кастрюле смешайте воду, нарезанное кубиками масло, соль и сахар. Доведите до кипения, чтобы масло полностью растопилось. Уберите с огня и всыпьте всю просеянную муку. Быстро перемешайте ложкой до образования гладкого кома. Снова поставьте кастрюлю на слабый огонь на 1–2 минуты, непрерывно помешивая, чтобы тесто слегка подсохло. Снимите с огня и дайте остыть 5 минут. Затем по одному вводите яйца, вымешивая, пока тесто не станет гладким. Переложите тесто в кондитерский мешок с круглой насадкой (или сделайте его из плотного пакета, отрезав угол). На противень, застеленный пергаментом, выдавливайте тесто в виде колечек. Выпекайте в заранее разогретой до 200°C духовке 15 минут, затем, не открывая дверцу, уменьшите температуру до 170–180°C и выпекайте еще 15–20 минут до золотистого цвета.

Для крема взбейте мягкое масло с сахарной пудрой до пышности, добавьте творог и ваниль, взбивайте до однородности и гладкости. Разрежьте кольца вдоль. Выложите на нижнюю часть крем, накройте второй половинкой.

Ранее стало известно, как приготовить мягкое печенье из творога и яблок.

Проверено редакцией
Читайте также
Лень решает все: сделать домашние роллы очень просто
Семья и жизнь
Лень решает все: сделать домашние роллы очень просто
Волшебный крем‑воздух: десерт как из премиального кафе без лишних хлопот
Общество
Волшебный крем‑воздух: десерт как из премиального кафе без лишних хлопот
Магазинное больше не купите: печенье на скорую руку — тает во рту!
Семья и жизнь
Магазинное больше не купите: печенье на скорую руку — тает во рту!
Никаких больше «Красных бархатов»! Вместо этого торт «Шелк»: шоколадно-ванильные коржи и миндальный крем
Общество
Никаких больше «Красных бархатов»! Вместо этого торт «Шелк»: шоколадно-ванильные коржи и миндальный крем
«Чайная колбаска» по старому рецепту: печенье, масло, какао и немного времени
Общество
«Чайная колбаска» по старому рецепту: печенье, масло, какао и немного времени
рецепты
выпечка
десерты
сладости
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Пентагоне рассказали, какой мир увидел Россию в конфликте на Украине
Ремонт в 2026-м подорожает на 25%: как сэкономить и не потерять в качестве
Бойцы ВСУ выдают своих, крах Зеленского: новости СВО к утру 24 января
Стало известно, как «схема Долиной» повлияла на вторичный рынок жилья
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 24 января: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 75 БПЛА
В двух российских регионах отразили воздушную атаку ВСУ
Стало известно, от чего Европа так и не смогла отказаться в России
В Британии рассказали о планах Мексики пересмотреть помощь Кубе из-за США
Юрист раскрыл, что грозит за продажу масок с изображением Безрукова
«Адская мясорубка»: российские силовики раскрыли обстановку под Запорожьем
Лень решает все: сделать домашние роллы очень просто
В США увидели панику Зеленского перед переговорами с Россией в ОАЭ
Российские хоккеисты подарили «Вегасу» победу над «Торонто»
В США высказались о возможном выходе Альберты из состава Канады
«Катастрофа»: глава ДТЭК оценил ситуацию с энергетикой Украины
Жуткие морозы до 40, сильные метели: погода в России 26 января — 1 февраля
Суд арестовал имущество генерала Булгакова и его близких на 180 млн рублей
Одна инициатива Трампа вызвала сильное раздражение в Лондоне
США назвали Россию постоянной угрозой для НАТО
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.