«Чайная колбаска» по старому рецепту: печенье, масло, какао и немного времени

Сейчас в интернете можно найти десятки вариантов сладкой колбаски — с орехами, маршмеллоу, сгущенкой и чем угодно. Но для меня самый вкусный и по-настоящему теплый рецепт — тот самый, из детства. Его готовила моя прабабушка, когда хотелось чего-то сладкого без духовки и лишних хлопот. Простые продукты, минимум действий — и на выходе десерт, который режется ломтиками, как настоящая колбаса, и идеально подходит к чаю.

Ингредиенты: песочное печенье — 600 г, сливочное масло — 200 г, какао-порошок — 2 ст. л., молоко — 1/2 стакана, сахар — 1 стакан.

Приготовление: печенье крошу руками или скалкой, предварительно положив его в пакет — крошка должна быть не слишком мелкой. В отдельной миске смешиваю какао с сахаром. Сливочное масло нарезаю кусочками и растапливаю в небольшой кастрюльке, добавляю молоко и всыпаю смесь сахара с какао. Нагреваю на слабом огне, постоянно помешивая, пока сахар полностью не растворится. Важно не доводить до кипения. Снимаю кастрюлю с огня и сразу соединяю шоколадную массу с крошкой печенья. Перемешиваю до густой пластичной консистенции. Формирую «колбаски», заворачиваю их в пищевую пленку и убираю в холодильник минимум на 6 часов, а лучше на ночь.

Ранее мы делились рецептом творожного пирога «Фантастика». Беспроигрышный дуэт творога и вишни.