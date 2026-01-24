Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 11:12

Сенатор назвал решение для восстановления отношений между РФ и Европой

Сенатор Джабаров: Россия и ЕС наладят отношения после смены лидеров на Западе

Владимир Джабаров Владимир Джабаров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Отношения между Россией и Европой наладятся после того, как действующие западные лидеры покинут свои должности, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, главы Германии, Великобритании и Франции не способны вести диалог с РФ из-за личной русофобии.

Я думаю, что с нынешними руководителями европейских держав Германии, Великобритании, Франции договориться практически невозможно. Это поколение русофобски настроенных руководителей должно уйти с политической арены, тогда, может быть, начнут появляться позитивные моменты в наших отношениях, — заявил Джабаров.

Сенатор отметил, что кадровые перестановки являются внутренним делом европейских стран. Джабаров выразил надежду, что европейские избиратели вскоре поймут проигрышность выбранного их властями курса.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин заявил, что продление украинского конфликта позволяет европейским элитам сохранять власть. По его словам, для правящих кругов ЕС кризис на Украине стал инструментом удержания контроля.

Совет Федерации
Франция
Германия
Великобритания
Александрина Гуловская
А. Гуловская
