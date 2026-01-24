Сенатор назвал решение для восстановления отношений между РФ и Европой

Отношения между Россией и Европой наладятся после того, как действующие западные лидеры покинут свои должности, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, главы Германии, Великобритании и Франции не способны вести диалог с РФ из-за личной русофобии.

Я думаю, что с нынешними руководителями европейских держав Германии, Великобритании, Франции договориться практически невозможно. Это поколение русофобски настроенных руководителей должно уйти с политической арены, тогда, может быть, начнут появляться позитивные моменты в наших отношениях, — заявил Джабаров.

Сенатор отметил, что кадровые перестановки являются внутренним делом европейских стран. Джабаров выразил надежду, что европейские избиратели вскоре поймут проигрышность выбранного их властями курса.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин заявил, что продление украинского конфликта позволяет европейским элитам сохранять власть. По его словам, для правящих кругов ЕС кризис на Украине стал инструментом удержания контроля.