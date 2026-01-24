Волшебный крем‑воздух: десерт как из премиального кафе без лишних хлопот

Хотите удивить гостей десертом, который по вкусу не отличить от дорогого сливочного мороженого? Попробуйте приготовить воздушный крем на желатине — он станет настоящей находкой для ваших кондитерских шедевров. Такой крем отлично держит форму, подходит для украшения тортов, пирожных и капкейков, а готовые изделия можно без опасений перевозить — они не теряют вид и не требуют дополнительного охлаждения.

Для приготовления возьмите 9 г желатина и залейте его 6 ст. л. холодной кипячёной воды, затем нагрейте в микроволновке и дайте массе набухнуть, после чего остудите до комнатной температуры. Охлаждённые ингредиенты — залог успеха, поэтому заранее поставьте в холодильник 500 мл сливок, 250 г маскарпоне и 200 г сметаны (20−30% жирности).

Смешайте сливки с 8 г ванильного сахара и 80 г сахарной пудры, добавьте маскарпоне и взбейте до мягких пиков. Затем введите сметану и охлаждённую желатиновую массу, продолжайте взбивать до устойчивых пиков. Готовый крем переложите в кондитерский мешок — и можно украшать десерты. Храните лакомство в холодильнике и наслаждайтесь восхитительным результатом!

