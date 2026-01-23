Манник с яблоками — сюрприз для сладкоежек: старый рецепт заиграет новыми вкусами

Обычному маннику легко добавить изюминку — просто включите в рецепт яблоки. Получится ароматный, сочный пирог, который запросто составит конкуренцию классической шарлотке. Готовится он несложно, а результат порадует и семью, и неожиданных гостей. Попробуйте — и этот десерт наверняка станет вашим фирменным!

Для пирога возьмите 3 яблока, 250 г сахара, 250 г манки, 250 г муки, 1 чайную ложку соды, 1 стакан кефира, 2 куриных яйца, 1 чайную ложку ванилина и сахарную пудру для украшения. Лучше выбирать сладкие яблоки — тогда пирог выйдет особенно гармоничным по вкусу. Если фрукты слегка кисловатые, просто добавьте чуть больше сахара. Яйца взбейте с сахаром и ванилином, влейте кефир, затем всыпьте манку, муку и соду.

Тщательно перемешайте и оставьте тесто на 20 минут — манка должна разбухнуть. Яблоки очистите, удалите косточки и нарежьте кусочками. Выложите их на дно смазанной маслом формы, залейте тестом и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут. Готовность проверьте зубочисткой. Когда пирог остынет, извлеките его из формы и посыпьте сахарной пудрой. Для хранения используйте пластиковый или стеклянный контейнер с крышкой — так манник сохранит свежесть и аромат.

