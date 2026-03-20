Заварные блины на кипятке — постный рецепт для завтраков и чаепитий: не рвутся

Заварные блины на кипятке — это удивительно тонкие, эластичные и нежные блины, которые не рвутся при сворачивании и тают во рту. Идеальны для завтраков, перекусов и чаепитий. Рецепт — постный!

Секрет эластичности блинов — в заваривании теста кипятком, благодаря чему они получаются прочными и в то же время мягкими. Такие блинчики подходят для любых начинок, как сладких, так и соленых.

Для приготовления понадобится: 2 стакана муки, 2,5 стакана кипятка, 2 ст. л. сахара, 0,5 ч. л. соли, 2 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. соды или разрыхлителя (по желанию).

Способ приготовления: в глубокой миске смешайте муку, сахар, соль и соду. Постепенно влейте кипяток, постоянно помешивая венчиком, чтобы не образовались комочки. Тесто должно получиться гладким и однородным. Добавьте растительное масло и еще раз хорошо перемешайте. Дайте тесту постоять 10–15 минут. Выпекайте на хорошо разогретой, слегка смазанной маслом сковороде с двух сторон до румяного цвета.

Ранее стало известно, как приготовить татарский чалпак: луковые лепешки с хрустящей корочкой — можно в Великий пост.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
2 стакана муки
2,5 стакана кипятка
2 ст. л. сахара
0,5 ч. л. соли
2 ст. л. растительного масла
1 ч. л. соды или разрыхлителя (по желанию)
>
В глубокой миске смешайте муку, сахар, соль и соду. Постепенно влейте кипяток, постоянно помешивая венчиком, чтобы не образовались комочки. Тесто должно получиться гладким и однородным.
Добавьте растительное масло и еще раз хорошо перемешайте. Дайте тесту постоять 10-15 минут.
Выпекайте на хорошо разогретой, слегка смазанной маслом сковороде с двух сторон до румяного цвета.
