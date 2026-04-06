Завалит дачу цветами за один сезон: идеальная лиана — никакого ухода, а цветет все лето

Кампсис укореняющийся — это лиана-рекордсмен, которая способна преобразить любой уголок дачи за один сезон, превратив скучный забор или неприглядную стену в настоящий тропический рай.

Его главное преимущество — феноменальная скорость роста: при благоприятных условиях прирост может достигать 10 метров за первые два года. Цветет кампсис непрерывно все лето, с июня по сентябрь, крупными трубчатыми цветками насыщенных оранжевых, красных и коралловых оттенков.

Растение удивительно неприхотливо: оно устойчиво к городским условиям, дыму и загазованности, редко поражается болезнями и вредителями, а также неплохо переносит засуху. Кампсис цепляется за опору с помощью многочисленных воздушных корешков-присосок, поэтому не требует подвязки и способен взбираться на высоту до 10–15 метров. Он хорошо растет на любых почвах, от суглинков до каменистых, и довольствуется умеренным поливом.

Дарья Иванова
Д. Иванова
