Заслуженный учитель оценил идею ввести дополнительные предметы в школах

Навязывание новых школьных предметов школьникам не нужно. Такое мнение в беседе с «ФедералПресс» высказал заслуженный учитель РФ, директор центра образования № 109 Евгений Ямбург.

По его словам, предлагаемые Минпросвещения дополнительные курсы по финансовой грамотности, школьникам не нужны. Все эти разделы и так входят в экономику и обществознание, которые они будут изучать.

Добавлять новые предметы — глупо, потому что голова ребёнка не котёл. А если мы будем их вводить, то за счёт чего? Русский язык будем сокращать? — отметил Ямбург.

По мнению заслуженного учителя, в школах следует вводить гибкие учебные планы и профилизацию. Так, в профильных классах ученики смогли бы глубже изучать предметы, которые действительно им нужны.

Как сообщалось, в ближайшие десять лет школьное образование в России будет следовать обновлённым стандартам Минпросвещения. Согласно документу, учеников с 1-го по 9-й класс будут учить не только общеобразовательным предметам, но и финансовой грамотности, экологичности, патриотизму и умению противостоять экстремизму.