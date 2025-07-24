Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 11:30

Заслуженный летчик назвал основные версии крушения Ан-24 под Тындой

Заслуженный пилот Сытник: неисправность могла стать причиной крушения Ан-24

Крушение Ан-24 (архивное фото) Крушение Ан-24 (архивное фото) Фото: РИА Новости

Причиной крушения Ан-24 в Амурской области могла стать неисправность, заявил NEWS.ru заслуженный пилот РФ Юрий Сытник. При этом, по его словам, скорее всего расследование остановится на версии ошибки экипажа, так как пилоты погибли.

При любой катастрофе рассматриваются три версии: техническая неисправность, опасные метеоусловия и ошибка экипажа. Поэтому, если экипаж погиб, скорее всего, опять будет ошибка. На технику списывать нельзя, потому что там люди, все живые, техники, инженеры, кто выпускал самолет, кто его готовил. Если сейчас докажут, что метеоусловия были нормальные для выполнения полетов, значит, останется одна версия — ошибка экипажа. Повесят на погибших и все. Если это не метеоусловия, значит, в кабине произошло что-то нестандартное или был отказ чего-то, — сказал Сытник.

Он добавил, что если тумана не было, значит столкновение с горой маловероятно. По словам пилота, необходимо внимательно разобраться в причинах трагедии, в том числе проверить, не мог ли самолет перевернуться из-за смерча.

Ранее стало известно, что наземные службы потеряли связь с пассажирским самолетом Ан-24 авиакомпании «Ангара», когда он пролетал над Амурской областью. Воздушное судно не подавало сигналов о нештатной ситуации во время полета.

самолеты
крушения
Амурская область
происшествия
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге увековечили легенду рока
В ГД придумали, как бороться с переплатой за обслуживание в ресторанах
В OZON высказались об идее закрыть ПВЗ на первых этажах жилых домов
Бойцы сбили гексакоптер ВСУ дроном с автоматом Калашникова
Сотрудник полиции попался на передаче данных спецслужбам Украины
Скандал с Тарпищевым, допинг, неизлечимая болезнь: как живет Винус Уильямс
Психолог назвала неочевидные факторы развития РПП
«Потратят эти деньги в США»: Трамп объяснил новую схему помощи Киеву
В авиакатастрофе с Ан-24 погибла пара, летевшая отметить 10 лет со свадьбы
Стало известно, сколько российских туристов отдыхают в Таиланде
Консервируем зеленый горошек — вкуснее, чем из банки
Песков заявил о готовности России содействовать миру между Баку и Ереваном
Чернобыльская катастрофа: что произошло и какие последствия?
В ИЗМИРАН рассказали о влиянии магнитных бурь на человека
«Переговоры были обречены»: в Госдуме возмутились атакой ВСУ на Сочи
Юрист ответил, к чему приведет возможная отмена самозанятости
Доллар скакнет до 90 осенью? Курс сегодня, 24 июля, что с евро и юанем
Стало известно, кто займется ликвидацией последствий крушения Ан-24
В Альянсе турагентств успокоили российских туристов, отдыхающих в Таиланде
Прибыль компании Маска резко обрушилась
Дальше
Самое популярное
Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести
Криминал

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести

Ситуация в аэропортах РФ 23 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Общество

Ситуация в аэропортах РФ 23 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Цветет дважды за сезон, не боится засухи и морозов! Многолетник-ковер
Общество

Цветет дважды за сезон, не боится засухи и морозов! Многолетник-ковер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.