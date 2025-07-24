Заслуженный летчик назвал основные версии крушения Ан-24 под Тындой

Причиной крушения Ан-24 в Амурской области могла стать неисправность, заявил NEWS.ru заслуженный пилот РФ Юрий Сытник. При этом, по его словам, скорее всего расследование остановится на версии ошибки экипажа, так как пилоты погибли.

При любой катастрофе рассматриваются три версии: техническая неисправность, опасные метеоусловия и ошибка экипажа. Поэтому, если экипаж погиб, скорее всего, опять будет ошибка. На технику списывать нельзя, потому что там люди, все живые, техники, инженеры, кто выпускал самолет, кто его готовил. Если сейчас докажут, что метеоусловия были нормальные для выполнения полетов, значит, останется одна версия — ошибка экипажа. Повесят на погибших и все. Если это не метеоусловия, значит, в кабине произошло что-то нестандартное или был отказ чего-то, — сказал Сытник.

Он добавил, что если тумана не было, значит столкновение с горой маловероятно. По словам пилота, необходимо внимательно разобраться в причинах трагедии, в том числе проверить, не мог ли самолет перевернуться из-за смерча.

Ранее стало известно, что наземные службы потеряли связь с пассажирским самолетом Ан-24 авиакомпании «Ангара», когда он пролетал над Амурской областью. Воздушное судно не подавало сигналов о нештатной ситуации во время полета.