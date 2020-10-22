Защита попросила освободить Ефремова уже сегодня

https://static.news.ru/photo/c765203c-1466-11eb-a093-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Мосгорсуд/АГН «Москва»

Адвокат Михаила Ефремова Пётр Хархорин попросил Мосгорсуд сегодня освободить актёра из-под стражи.

Прошу снизить ему наказание до такого, которое не будет связано с лишением свободы, — сказал он в ходе прения сторон.

Другой адвокат артиста, Владимир Васильев, отметил, что его подзащитному следует снизить наказание до четырёх лет заключения в колонии-поселении, передаёт РИА Новости.

При этом сторона потерпевших высказывается против смягчения наказания.

Как писал NEWS.ru, актёр выплатил по миллиону рублей в качестве компенсации троим потерпевшим. После этого они заявили, что не против смягчения наказания для Ефремова, но только если он покажет искреннее, а не формальное раскаяние.

Авария, виновником которой был признан Михаил Ефремов, произошла в Москве 8 июня. Автомобиль, за рулём которого находился артист в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу и на большой скорости врезался в курьерский фургон. Водитель-курьер Сергей Захаров был госпитализирован с тяжёлыми травмами и скончался в больнице. Через три месяца Ефремов был приговорён к восьми годам лишения свободы. Трое пострадавших, которым были перечислены компенсации, — брат Захарова, его вдова и его младший сын.