Защита попросила освободить Ефремова уже сегодня

Адвокат Михаила Ефремова Пётр Хархорин попросил Мосгорсуд сегодня освободить актёра из-под стражи.
Прошу снизить ему наказание до такого, которое не будет связано с лишением свободы, — сказал он в ходе прения сторон.
Другой адвокат артиста, Владимир Васильев, отметил, что его подзащитному следует снизить наказание до четырёх лет заключения в колонии-поселении,
При этом сторона потерпевших высказывается против смягчения наказания.
Как писал NEWS.ru, актёр выплатил по миллиону рублей в качестве компенсации троим потерпевшим. После этого они заявили, что не против смягчения наказания для Ефремова, но только если он покажет искреннее, а не формальное раскаяние.
Авария, виновником которой был признан Михаил Ефремов, произошла в Москве 8 июня. Автомобиль, за рулём которого находился артист в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу и на большой скорости врезался в курьерский фургон. Водитель-курьер Сергей Захаров был госпитализирован с тяжёлыми травмами и скончался в больнице. Через три месяца Ефремов был приговорён к восьми годам лишения свободы. Трое пострадавших, которым были перечислены компенсации, — брат Захарова, его вдова и его младший сын.