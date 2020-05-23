Защита адвоката по делу экс-вице-премьера Дагестана обратилась в ЕСПЧ

https://static.news.ru/photo/a4562434-9d3c-11ea-a51c-fa163e074e61_660.jpg Дагир Хасавов Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Защита адвоката Дагира Хасавова, который проходит по делу экс-вице-премьера Дагестана Раюдина Юсуфова, обратилась с жалобой в ЕСПЧ. Представители юриста обжаловали арест и нахождение Хасавова в СИЗО.

Жалобе просят придать приоритет и незамедлительно проинформировать о ней Россию.

Мы обратились с жалобой в ЕСПЧ на незаконное содержание под стражей нашего коллеги адвоката Дагира Хасавова и просим применить правило 40 регламента суда, то есть незамедлительно поставить в известность наши власти о поданной жалобе в связи с тем, чтобы прекратить нарушения в отношении коллеги, — приводит слова адвоката Каринны Москаленко ТАСС.

Также правозащитники настроены подать в ЕСПЧ жалобы на многочисленные нарушения статей конвенции «со стороны правоохранительных органов и суда». Адвокаты требуют немедленно освободить своего коллегу из-под стражи, ссылаясь на нарушения при очередном продлении ареста Хасовову, которое прошло без него самого, его согласия на адвоката по назначению и другие.

Требования о немедленном освобождении Дагира Хасавова были направлены защитниками Генеральному прокурору России, директору ФСИН, а также председателю Верховного суда страны, — добавила Москаленко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что адвокат Дагир Хасавов, подозреваемый в воспрепятствовании правосудию, срочно доставлен в больницу при следственном изоляторе «Матросская Тишина». Мужчине необходима операция по удалению грыжи. Сам фигурант содержится в СИЗО «Медведь».