«Коронованный депутат»: болеющий COVID-19 Милонов рассказал о самочувствии

https://static.news.ru/photo/d5608832-3263-11eb-8d74-fa163e074e61_660.jpg Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Заразившийся коронавирусной инфекцией парламентарий Виталий Милонов не видит необходимости в компьютерной томографии. Он рассказал, что чувствует себя хорошо и надеется, что отрицательный результат теста получит в понедельник, 30 ноября.

Я коронованный депутат. Вылечился ли, наверное, могу сказать окончательно завтра. Да, ожидаю результата теста на коронавирус. Слушайте, я не считаю необходимым занимать место на КТ, когда у меня нет ни одышки, ничего. Уже совершенно нормально себя чувствую, — сказал Милонов в эфире «Говорит Москва».

В середине ноября парламентарий и сам заразился COVID-19. По его словам, температура во время болезни у него поднималась до 38,5 градуса и отсутствовало обоняние. Милонов тогда рассказывал, что сразу понял, что у него коронавирус, а тестирование подтвердило его догадки.

Появление в интернет-магазинах новогодних украшений в тематике коронавируса раскритиковалдепутат Госдумы Виталий Милонов. Парламентарий считает, что нужно ограничить продажу таких товаров из-за того, что это может обидеть людей, чьи близкие стали жертвами опасного заболевания, писал NEWS.ru.