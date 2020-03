COVID-19 был диагностирован у девушки после того, как она отдохнула на территории Европы. По словам американки, первые симптомы были незначительными: озноб, головная боль, лёгкий кашель и насморк.

Некоторое время спустя у Ширсель пропал аппетит и начались проблемы со сном. На четвёртый день после появления первых симптомов болезни заражённая сдала тест на коронавирус, который показал положительный результат.

I’m 22 and I tested positive for COVID-19. Take it from me - you do NOT want to catch this



Hopefully hearing about my experience will help the rest of you to stay home (for real)