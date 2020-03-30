https://static.news.ru/photo/d1828e56-7312-11ea-9218-fa163e074e61_660.jpgФото: Kay Nietfeld/Global Look Press
Заразившаяся коронавирусной инфекцией нового типа 22-летняя жительница США Эми Ширсель на своей странице в социальной сети рассказала о мучительных ощущениях, которыми сопровождалась болезнь.
COVID-19 был диагностирован у девушки после того, как она отдохнула на территории Европы. По словам американки, первые симптомы были незначительными: озноб, головная боль, лёгкий кашель и насморк.
Некоторое время спустя у Ширсель пропал аппетит и начались проблемы со сном. На четвёртый день после появления первых симптомов болезни заражённая сдала тест на коронавирус, который показал положительный результат.
Затем я начала ощущать тошноту, одышку, температура поднялась до 39 градусов. Спустя сутки я стала испытывать трудности при ходьбе. Потом я вызвала врачей, которые меня госпитализировали, — написала Ширсель в Twitter.
Iâm 22 and I tested positive for COVID-19. Take it from me - you do NOT want to catch this
Hopefully hearing about my experience will help the rest of you to stay home (for real)