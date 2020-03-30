https://static.news.ru/photo/d1828e56-7312-11ea-9218-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press

Заразившаяся коронавирусной инфекцией нового типа 22-летняя жительница США Эми Ширсель на своей странице в социальной сети рассказала о мучительных ощущениях, которыми сопровождалась болезнь.

COVID-19 был диагностирован у девушки после того, как она отдохнула на территории Европы. По словам американки, первые симптомы были незначительными: озноб, головная боль, лёгкий кашель и насморк.

Некоторое время спустя у Ширсель пропал аппетит и начались проблемы со сном. На четвёртый день после появления первых симптомов болезни заражённая сдала тест на коронавирус, который показал положительный результат.

Затем я начала ощущать тошноту, одышку, температура поднялась до 39 градусов. Спустя сутки я стала испытывать трудности при ходьбе. Потом я вызвала врачей, которые меня госпитализировали, — написала Ширсель в Twitter.

Iâm 22 and I tested positive for COVID-19. Take it from me - you do NOT want to catch this



Hopefully hearing about my experience will help the rest of you to stay home (for real) — Amy (@AmyShircel) March 28, 2020

Как ранее писал NEWS.ru, в США зарегистрирован первый случай смерти военного, заразившегося коронавирусом. Об этом сообщил американский министр обороны Марк Эспер.