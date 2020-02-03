https://static.news.ru/photo/08150b28-4632-11ea-b5d1-fa163e074e61_660.jpg Виталий Милонов Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Посылки из китайских интернет-магазинов в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV должны быть запрещены в России. С таким обращением к главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову обратился депутат Госдумы Виталий Милонов.

Он считает, что, несмотря на ограничения пограничного режима и санитарные меры между Россией и Китаем происходит неконтролируемый бактериологический обмен, сообщает Nation-news.ru.

Милонов указал, что именно почта может служить разносчиком вируса.