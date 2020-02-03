Посылки из китайских интернет-магазинов в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV должны быть запрещены в России. С таким обращением к главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову обратился депутат Госдумы Виталий Милонов.
Он считает, что, несмотря на ограничения пограничного режима и санитарные меры между Россией и Китаем происходит неконтролируемый бактериологический обмен,
Милонов указал, что именно почта может служить разносчиком вируса.
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