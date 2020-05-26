Запрет на групповое посещение музеев продлится и после их открытия

https://static.news.ru/photo/4e50b3b8-9f91-11ea-88f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikipedia

Запрет на групповое посещение будет действовать в российских музеях в течение двух месяцев со дня их открытия. Об этом сообщили в Минкульте.

Запрет на групповое посещение будет в силе в течение двух месяцев с момента открытия, — цитирует ТАСС данные инфографики ведомства.

Кроме того, предельное количество посетителей будет рассчитано исходя из нормы «1 человек на 20 квадратных метров».

Отмечается, что в июне на работу смогут выйти 30% сотрудников музеев, а в июле это число составит уже 70%. При этом в музеях будут повышены требования санитарной безопасности — будут производиться обязательные замеры температуры на входе, установят защитные настольные экраны в местах взаимодействия с посетителями.

Сотрудников обяжут носить маски и перчатки, а также отказаться от аудиогидов. Кроме того, проверка билетов будет бесконтактной.

Как писал NEWS.ru, российские театры, по плану Минкультуры, полноценно заработают к сентябрю.