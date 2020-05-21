Российские театры возобновят работу к сентябрю

Российские театры снова откроют двери для зрителей к сентябрю. Почти с каждым государственным театром уже проработана дорожная карта.
О возвращение учреждений в рабочий режим сообщила министр культуры России Ольга Любимова на заседании комитета Государственной Думы,
Будем работать вместе с Роспотребнадзором, и другая заполняемость будет в театре, и чуть ближе мы сможем быть друг к другу во всех смыслах этого слова, — сказала министр.
Ранее Ольга Любимова призвала руководителей театров уделить внимание репертуарной политике и подумать, чем привлечь зрителей, находящихся в изоляции из-за пандемии коронавируса. По её словам, у театров сейчас появилось много свободного времени, которое можно потратить на улучшение работы онлайн, писал NEWS.ru.
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