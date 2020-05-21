Российские театры возобновят работу к сентябрю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский театр «Практика» запустил проект, в рамках которого зрителям предлагают самим выбирать режиссёров и актёров для постановки спектаклей. Для любой желающий сможет проголосовать на YouTube-канале команды.

К постановке предлагается шесть пьес: первый акт «Гамлета» Уильяма Шекспира, «Три сестры» Антона Чехова, «Пять вечеров» Александра Володина, «Оглянись во гневе» Джон Осборн, «Танец Дели» Ивана Вырыпаева и «Урожай» Павла...