https://static.news.ru/photo/966c7dd6-be9f-11e9-a980-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Киселев/News.ru

Предложение Госдумы о запрете эксплуатации старых транспортных средств частично поддержали парламентарии Московской области.

По мнению главы комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Олега Григорьева, инициатива должна распространяться на общественный транспорт. Особенно с учётом поставленной президентом задачей по снижению аварийности на дорогах.

Что же касается личного транспорта, то ограничение на возраст автомобилей депутат счёл слишком жёсткой мерой. Григорьев отметил, что к частым машинам такая мера применима при условии стимулирования владельцев покупать новые авто путём применения мер экономического, технического и организационного регулирования, сообщает РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, в Госдуме уточнили, что запрет на эксплуатацию старых машин будет распространяться только на коммерческих транспорт и не затронет личный. Кроме того, инициатива существует пока только в форме рекомендации.