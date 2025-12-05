ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 14:29

Запрещенный напиток, который оттолкнет удачу в год Лошади: почему крепкий алкоголь на праздничном столе становится опасным символом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Восточные традиции часто кажутся загадочными, но в год Лошади они приобретают особый смысл. Считается, что удача любит чистоту и легкость, а потому некоторые привычные напитки способны нарушить праздничный настрой. Этот простой совет помогает сохранить гармонию в доме и начать год с правильной энергии.

По поверьям, Лошадь символизирует ясность, движение и спокойствие, поэтому крепкий алкоголь в таком году считается нежелательным. Он утяжеляет атмосферу, провоцирует споры и буквально «сжигает» силу, которую важно сохранить. Астрологи и психологи сходятся: лучше поставить на стол легкие вина, травяные чаи, компоты или минеральную воду.

Такие напитки поддерживают дружеское настроение и помогают избежать лишних конфликтов. Отказ от крепких настоек становится не ограничением, а маленьким шагом к более теплому, спокойному и счастливому празднику.

Ранее сообщалось, что иногда удача приходит тогда, когда мы ее почти не ждем. После непростого 2025 года многие уже устали надеяться на перемены, но Зеленая Деревянная Змея решила порадовать тех, кто родился 2, 9, 17, 23, 28 или 31 числа. Им достанется шанс поправить дела и наконец позволить себе то, о чем давно мечталось.

