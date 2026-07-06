Запрещаю себе готовить это эскимо — но каждый раз хочется нарушить правило

Запрещаю себе готовить это эскимо — но каждый раз хочется нарушить правило

Домашнее мороженое — это просто. Берешь кокосовые сливки, ягоды, мед — и через 6 часов у тебя на столе десерт, который выглядит дороже любого ресторанного.

Ингредиенты

Кокосовые сливки — 240 мл, мед — 3 ч. л., ягоды (малина, клубника) — 100 г, белый шоколад — 150 г, кокосовое масло — 1,5 ч. л., растительное рафинированное масло — 1,5 ст. л.

Как готовлю

Начинаю с ягод: часть оставляю целыми, остальные взбиваю в блендере в пюре с ложкой меда. Кокосовые сливки взбиваю миксером с оставшимся медом до мягких пиков — тут важно не перестараться, чтобы масса осталась воздушной. Аккуратно подмешиваю лопаткой ягодное пюре, добавляю целые ягоды и раскладываю по формочкам. Вставляю палочки и убираю в морозилку на 6 часов — это самое долгое, но терпение окупается.

Пока эскимо застывает, готовлю глазурь: в узком стакане смешиваю наломанный шоколад с кокосовым и растительным маслом, топлю на водяной бане до блеска. Застывшие эскимо быстро окунаю в глазурь — она схватывается моментально, создавая ту самую хрустящую корочку. Через 10 минут на пергаменте — подаю и ловлю комплименты.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Самое сложное было дождаться эти 6 часов заморозки, честно говоря, пару раз чуть не открыл морозилку раньше времени. Советую перед подачей дать эскимо постоять пару минут при комнатной температуре — глазурь не треснет, а вкус раскроется ярче.