Запертые на карантине пользователи начали пародировать шедевры живописи

https://static.news.ru/photo/d4f7c1f6-768b-11ea-9ba6-fa163e074e61_660.jpg Фото: tussenkunstenquarantaine/instagram.com

В Интернете появился новый вирусный флешмоб. Сидящие в самоизоляции люди из разных стран воссоздают картины известных художников из предметов домашнего обихода.

Аккаунт в Instagram под названием Tussenkunstenquarantaine, что в переводе с нидерландского означает «Между искусством и карантином», завела 14 марта Аннелуз Оффисьер. Именно она и дала старт флешмобу, опубликовав предложение выбрать работу, воспроизвести её, используя три предмета из повседневного быта, сфотографировать и выложить в Сеть.

Свою реплику Оффисьер сделала на знаменитую «Девушку с жемчужной серёжкой» Яна Вермеера, используя полотенце, зубчик чеснока и салфетку.

Идею оценили сидящие взаперти в самоизоляции люди со всего мира.

Сейчас на нём уже более 100 тысяч подписчиков. Кроме того, проект поддержали Лувр, Метрополитен, музей Гетти (Лос-Анджелес) и Эрмитаж.

Поучаствовали во флешмобе подписчики из Ирана, Норвегии, Канады, Аргентины и США.

Как писал NEWS.ru, ранее учреждения культуры в России поддержали ностальгический флешмоб в Instagram, запущенный Красноярским драматического театром имени Пушкина. Работники опустевших из-за карантина музеев, галерей и театров рассказывают, как соскучились по посетителям.