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06 июля 2025 в 19:46

Запеканка с картофелем и горбушей по-фински! Вкуснота за 30 минут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Финская запеканка с горбушей и картофелем — сытное блюдо с морским ароматом! На дно формы выкладываем слой тонко нарезанного картофеля, слегка подсоленного и поперченного. Сверху распределяем кусочки свежей горбуши, приправленные лимонным соком и укропом. Повторяем слои, завершая картофельным.

Заливаем все смесью из взбитых яиц (3 шт.), сливок (200 мл) и щепотки мускатного ореха. Посыпаем тертым сыром и отправляем в разогретую до 180 °C духовку на 40 минут. Когда поверхность покроется золотистой корочкой — блюдо готово!

Ароматная рыба, нежный картофель и хрустящая сырная корочка создают потрясающую гармонию вкусов. Эта запеканка хороша и в горячем, и в холодном виде — идеальный вариант для семейного ужина или праздничного стола!

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рецепты
горбуша
кулинария
картофель
Мария Левицкая
М. Левицкая
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