30 января 2026 в 13:31

Запеченная картошка, которая у каждого получится бесподобной: готовим с укропом и сыром

Фото: D-NEWS.ru
Благодаря этому рецепту запеченная картошка у каждого получится бесподобной. Эта версия с укропом и сыром затмит любой гарнир!

Для приготовления понадобятся: 4 крупные картофелины одинакового размера, 50-70 г сливочного масла, 100 г твердого сыра, свежий укроп, соль по вкусу, фольга для запекания. Картофель тщательно вымойте и обсушите. В нескольких местах проткните каждый клубень вилкой или кончиком ножа. Плотно заверните картошку по отдельности в фольгу. Разогрейте духовку до 200°C. Запекайте картошку в фольге 60-80 минут (время зависит от размера), пока она не станет полностью мягкой при прокалывании. Достаньте, разрежьте каждый клубень вдоль, не прорезая нижнюю кожуру. Вилкой аккуратно разомните мякоть внутри, добавьте кусочек сливочного масла, соль, мелко рубленный укроп и тертый сыр. Еще раз перемешайте все прямо в кожуре. Подавайте горячими, дополнив любым салатом или соленьями.

Ранее стало известно, как приготовить жаркое по-грузински: ароматное мясо с запеченной до корочки картошкой.

