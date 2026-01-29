Драники с куриным фаршем: готовлю вместо ужина — получаются сытными, с обалденной корочкой

Вместо ужина готовлю драники с куриным фаршем. Они получаются сытными, с обалденной корочкой. Это блюдо объединяет в себе лучшее от классических картофельных оладий и мясных котлет.

Для приготовления вам понадобятся: 3–4 крупные картофелины, 250 г куриного фарша, 1 небольшая луковица, 1 яйцо, 2 ст. л. муки, соль, черный перец, паприка по вкусу. Картофель очистите и натрите на мелкой терке. Обязательно сильно отожмите выделившийся сок через марлю — это ключ к хрустящей корочке. Лук мелко нарежьте или натрите. В большой миске соедините отжатый картофель, куриный фарш, лук, яйцо, муку и все специи. Тщательно перемешайте до однородной консистенции. Разогрейте сковороду с достаточным количеством масла на среднем огне. Столовой ложкой выкладывайте массу, формируя не очень толстые оладушки. Обжаривайте с обеих сторон по 4–5 минут до полной готовности и красивого золотистого цвета. Чтобы быть уверенным, что куриный фарш прожарился, можно на пару минут накрыть сковороду крышкой после переворачивания. Подавайте горячими с обильной порцией холодной сметаны.

