Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 10:24

Запах рыбы на руках и посуде: как легко избавиться от назойливой проблемы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Приготовление рыбы дарит нам вкусные и полезные блюда, но часто оставляет после себя неприятный и стойкий запах, который впитывается буквально во все. Не стоит мириться с этим, ведь есть простые и доступные хитрости, которые помогут легко вернуть кухне и вашим рукам свежесть, используя то, что есть практически в каждом доме.

Чтобы запах не успел распространиться, стоит заранее позаботиться о мерах предосторожности. Рыбу лучше хранить в холодильнике, плотно завернутой в пищевую пленку, а для ее разделки использовать отдельную доску. Если смочить руки и натереть их растительным маслом перед готовкой, это создаст невидимый барьер и не даст запаху въесться в кожу.

А если избежать проблемы не удалось, вашим верным помощником станет обычный лимон. Просто протрите руки его долькой, дайте соку высохнуть, а затем смойте водой с мылом, и кожа будет пахнуть только свежестью. Для посуды и разделочных досок отлично подойдет горчичный порошок, разведенный в воде, или столовый уксус, который надежно нейтрализует даже самый сильный аромат.

Что общего у уютной кухни вашей бабушки и современного подхода к хранению продуктов? Оказывается, одно простое яблоко способно стать настоящим спасителем ваших запасов круп и макаронных изделий.

Проверено редакцией
Читайте также
Только тыква, мука и орехи — пеку нежный пирог с черносливом и орехами. Вкуснее шарлотки: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество
Только тыква, мука и орехи — пеку нежный пирог с черносливом и орехами. Вкуснее шарлотки: простая и вкусная выпечка к чаю
Салат «Красное&белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество
Салат «Красное&белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Больше никаких сырников и омлетов! Эти гренки с фаршем сделали мое утро! Готовятся быстро и просто съедаются без ничего
Общество
Больше никаких сырников и омлетов! Эти гренки с фаршем сделали мое утро! Готовятся быстро и просто съедаются без ничего
В России увеличились цены на один из атрибутов Нового года
Общество
В России увеличились цены на один из атрибутов Нового года
В подвале жилого дома появился «океанариум»
Регионы
В подвале жилого дома появился «океанариум»
рыбы
кулинария
лайфхаки
советы
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дерматолог дала советы по уходу за кожей при сахарном диабете
Опубликован рейтинг сильнейших армий мира
Нарколог назвала причины отказа россиян от алкоголя
На Украине взорвался энергообъект
Названы артисты, которые проиграли борьбу с диабетом
В Европе будут создаваться «коридоры военной мобильности»
Дезертировавшие морпехи ВСУ сдались в плен российским военным
Наступление ВС РФ на Покровск 14 ноября: что там на самом деле, Мирноград
В ВС России рассказали об отступлении ВСУ на одном из участков фронта
Детям на пароме вместо гонки включили порнофильм
Овечкин поздравил канадского форварда с юбилейным очком необычным подарком
Магнитные бури сегодня, 14 ноября: что завтра, проблемы с ЖКТ, боли, стресс
В Новороссийске отчитались о последствиях атаки украинских БПЛА
Жюри Всероссийского конкурса «Семейная память» определило победителей
Развитие метаболических заболеваний связали с одним популярным напитком
Telegram заблокировал за один день более полумиллиона каналов
Стало известно, сколько россиян доверяют Путину
Забудьте о сложностях: идеальные свиные ребра в фольге за 3 шага
Целый гарнизон ВСУ оказался на грани полного краха
Стиль без переплат: как одеваться дорого и модно
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.