Запах рыбы на руках и посуде: как легко избавиться от назойливой проблемы

Приготовление рыбы дарит нам вкусные и полезные блюда, но часто оставляет после себя неприятный и стойкий запах, который впитывается буквально во все. Не стоит мириться с этим, ведь есть простые и доступные хитрости, которые помогут легко вернуть кухне и вашим рукам свежесть, используя то, что есть практически в каждом доме.

Чтобы запах не успел распространиться, стоит заранее позаботиться о мерах предосторожности. Рыбу лучше хранить в холодильнике, плотно завернутой в пищевую пленку, а для ее разделки использовать отдельную доску. Если смочить руки и натереть их растительным маслом перед готовкой, это создаст невидимый барьер и не даст запаху въесться в кожу.

А если избежать проблемы не удалось, вашим верным помощником станет обычный лимон. Просто протрите руки его долькой, дайте соку высохнуть, а затем смойте водой с мылом, и кожа будет пахнуть только свежестью. Для посуды и разделочных досок отлично подойдет горчичный порошок, разведенный в воде, или столовый уксус, который надежно нейтрализует даже самый сильный аромат.

