«Занимаемся спасением жизни»: врач рассказал о состоянии Навального

https://static.news.ru/photo/ee260296-e2ce-11ea-b73d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В больнице скорой медицинской помощи № 1 города Омска рассказали о состоянии Алексея Навального. Сегодня утром его экстренно госпитализировали сюда прямо из самолёта с признаками отравления.

Состояние пациента стабильное. Продолжается интенсивная терапия. Врачи делают не то чтобы все возможное, но врачи реально занимаются сейчас спасением его жизни, — сказал журналистам заместитель главного врача больницы Анатолий Калиниченко.

Медики пока не поставили точный диагноз пациенту, но, по словам Калиниченко, «продвинулись» в этом:

Получено несколько десятков исследований параметров состояния крови, работы головного мозга, других органов и систем. Продолжается активное лечение.

Он также добавил, что в больнице есть специализированный центр для лечения таких пациентов. Ранее Калиниченко говорил, что медики проводят Навальному симптоматическое лечение. На вопрос журналистов, есть ли угроза жизни, врач ответил, что пока пациент не выписан из больницы, всегда есть какая-то угроза.

Навальному стало плохо в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Лайнер экстренно посадили в Омске, оппозиционера увезли на скорой в реанимацию. По словам его пресс-секретаря Киры Ярмыш, летевшей вместе с ним, с утра политик ничего не ел, он выпил только чай в кофейне томского аэропорта. Через несколько минут после взлёта он почувствовал себя плохо, отошёл в туалет, после чего потерял сознание. Сейчас он находится в коме на аппарате ИВЛ.

Соратники политика считают, что его отравили. Результаты анализов будут готовы днём 20 августа, говорят врачи больницы. Ранее Калиниченко заявлял, что нет никакой уверенности, что причиной состояния пациента стало именно отравление. Эта лишь одна из версий случившегося, писал NEWS.ru.