Штормовое предупреждение в России: что это значит, какая погода будет в мае В Центральной России теплая погода сменилась резким похолоданием

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Центральной России теплая погода сменилась резким похолоданием. В десяти регионах России объявили штормовое предупреждение, ожидаются ночные заморозки. NEWS.ru узнал, что значит штормовое предупреждение, что делать дачникам, которые уже высадили рассаду в открытый грунт, какая погода будет в мае и когда наступит тепло.

Что случилось с погодой в мае

Многие регионы западной части страны в первые майские дни накрыло холодом. В северных регионах — Карелии, Мурманской области, на Кольском полуострове — прошли снегопады. В Центральной России температура тоже значительно ниже нормы, а в выходные, 6 и 7 мая, местами ожидаются заморозки и дождь со снегом.

В каких регионах России будут заморозки в майские праздники

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в ближайшие дни в десяти регионах Центрального федерального округа, в том числе Московской, Тверской, Тульской, Ивановской областях, ожидаются заморозки до минус 1–6 градусов. По его словам, в связи с наступающим похолоданием в ведомстве выпустили штормовое предупреждение.

«Росгидромет выпустил штормовое предупреждение в связи с тем, что с 5 по 9 мая в Москве, Московской, Тверской, Смоленской, Калужской, Ярославской, Костромской областях ожидаются заморозки до минус 1–6 градусов в ночные и утренние часы», — сообщил метеоролог.

Он уточнил также, что 6–9 мая понижение температуры прогнозируется в Рязанской, Владимирской и Смоленской областях.

В чем причина похолодания в мае

Над ледяными просторами Северного Ледовитого океана сформировался холодный воздух. Он устремился на юг, пройдя сквозь северные регионы России, сообщил в беседе с NEWS.ru ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков. Из-за потоков холодных воздушных масс во многих регионах Центральной России, в том числе в Московском регионе, установилась аномально холодная погода.

Сейчас температурный фон на 8–9 градусов ниже нормы. Через пару дней арктический холод придет и в более восточные регионы — Кировскую область, Пермский край, Башкортостан.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Похолодание очень большое по площади и по интенсивности. Такие похолодания наблюдаются в мае ежегодно. Их по народному календарю называют „черемуховыми похолоданиями“», — рассказал метеоролог.

Что значит штормовое предупреждение

Под штормовым предупреждением синоптики подразумевают информацию об опасных метеорологических условиях, которые не были предусмотрены прогнозом погоды, а также уточнение времени их возникновения, интенсивности и продолжительности.

К неблагоприятным условиям относят грозу, усиление ветра порывами от 15 до 24 м/с, сильный дождь, град диаметром до 19 мм, жару свыше 30°С и другие погодные условия.

Что делать при штормовом предупреждении

При объявлении штормового предупреждения нужно выполнять указания МЧС, ГИБДД и других ведомств, если они были озвучены. В случае приближения сильного ураганного ветра, дождя, грозы и так далее необходимо принять меры предосторожности.

Дома следует плотно закрыть двери и окна, задернуть шторы, запастись свечами, фонариками и батарейками на случай обрыва проводов и отключения электричества, запастись водой на случай её отключения, заготовить аптечку, не перегружать электросеть (не включать одновременно большое количество электроприборов), не выходить из дома.

Если штормовое предупреждение застало вас на улице, надо зайти в ближайшее здание, спуститься в подземный переход или спрятаться под мостом. Лучше не подходить близко к деревьям, столбам, рекламным щитам и другим объектам, которые могут упасть от ветра. Нельзя парковать машину рядом с деревьями, столбами, опорами и рекламными щитами. Если вы оказались в машине, остановитесь, но не покидайте автомобиль.

Как защитить рассаду от майских заморозков

Глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов в разговоре с NEWS.ru дал совет садоводам, которые уже успели высадить рассаду в открытый грунт. По его словам, есть холодостойкие культуры — морковь, салат, редис, лук, горох, которые будут расти даже при температуре минус 6 градусов. Теплолюбивые же культуры — помидоры, огурцы, перцы — сразу погибают при температуре ниже нуля.

Чтобы защитить высаженную в грунт рассаду от майских заморозков, главный садовод России советует сделать из газеты или другой мягкой бумаги кулек и закрыть им каждый кустик сверху.

«Также классический вариант, любимый огородниками, это пятилитровые пластиковые бутылки. Донышко отрезается — вот вам мини-тепличка. Сверху поставили, крышку открутили — дополнительное проветривание. Крышку закрутили — сохраняется лучше тепло», — сообщил Туманов.

С помощью такого мини-парника можно защитить от холода растения, высаженные в открытом грунте, например кабачки, добавил эксперт.

Когда пора высаживать рассаду в открытый грунт

Андрей Туманов напомнил, что в Центральной России заморозки возможны до середины июня, а в мае они бывают практически каждый год.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«В том и искусство садовода, огородника, чтобы быть готовым к таким ситуациям, а не ждать у моря погоды» — отмечает он.

По словам Туманова, садовод может лишь предотвратить последствия, то есть вовремя укрыть саженцы. О том, что ночная температура опустится ниже нуля, обычно свидетельствует тихая безветренная погода, ясное небо и испарения при дыхании, подчеркнул эксперт.

Когда потеплеет в Центральной России

Синоптики предупреждают, что пик холода придется на ночи с 5 на 6 мая и с 6 на 7 мая. Затем температура начнет постепенно повышаться. Но значительного потепления следует ждать не раньше конца следующей недели, сообщил специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

К середине мая температура в дневные часы в регионах средней полосы России повыситься до 18–20 градусов.

Каким будет лето в 2023 году

Лето в европейской части России будет теплым, а самым жарким месяцем станет июль, об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Предстоящим летом температура прогнозируется около или выше нормы. По его словам, в наступающем сезоне волны жары будут чаще, чем обычно.

«Будут частые антициклоны, это значит, что облаков мало, солнечная энергия достигает максимального развития. <...> В этом году ожидается очень жаркое солнце, потому что будет часто антициклональная погода», — предупредил метеоролог.