Россиянам напомнили, как избежать одной из главных летних неприятностей В Роспотребнадзоре назвали головной убор и воду основными средствами от теплового удара

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жаркая погода в Москве

Приближающийся летний сезон несомненно порадует россиян погожими деньками, однако жара и солнцепек могут преподнести и неприятный сюрприз в виде теплового удара, пишет «МК в Красноярске». Издание приводит рекомендации управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, согласно которым уберечься от последствий жаркой погоды можно, выполняя старые правила: надевать головной убор и пить много жидкости.

Важно перед выходом на улицу надевать головной убор (кепку, панаму), чтобы не получить тепловой удар, а также пить много жидкости — чая, минералки, воды. Поэтому стоит брать бутылочку с холодным напитком с собой, — цитирует издание экспертов Роспотребнадзора.

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