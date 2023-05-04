Синоптик назвал причину похолодания в Москве Синоптик Вильфанд назвал генетически холодный воздух причиной похолодания в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной резкого похолодания в Москве стал генетически холодный воздух, который приходит с севера, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В беседе с Lenta.ru он отметил, что температура воздуха 4 мая ниже средних многолетних значений на четыре градуса, а 6 и 7 мая она опустится ниже нормы на семь-восемь градусов.

Даже из литературы мы знаем, что майская погода очень изменчива, что часто и резко меняет свое направление ветер. Так и в этот раз, в столичный регион придут воздушные массы севера, из-за генетически холодного воздуха погода в центре европейской России переменится, — пояснил Вильфанд.

По словам синоптика, ночью в Москве 6 и 7 мая ожидаются заморозки, минусовая температура, а также осадки в виде дождя или даже мокрого снега. Днем воздух будет прогреваться, но все равно хуже, чем в предыдущие годы. 8 мая температура немного потеплеет, но температура воздуха будет все еще ниже нормы, а 9 мая к столице приблизится антициклон, воздух днем прогреется до 14 градусов. Осадков при этом не ожидается.

Вильфанд ранее сообщил, что в ряде регионов России в ближайшие ночи прогнозируются заморозки до минус четырех градусов. Он также отметил, что в Краснодарском крае, Ростовской области и в Адыгее пройдут интенсивные осадки.