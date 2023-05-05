В России объявили штормовое предупреждение из-за падения температуры Вильфанд: а десяти регионах РФ объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков

Фото: Gennadiy Makarychev/Russian Look/Global Look Press

Заморозки до минус 1-6 градусов ожидаются в ближайшие дни в десяти регионах Центрального федерального округа, в том числе Московской, Тверской, Тульской, Ивановской областях. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в связи с наступающим похлоданием в ведомстве выпустили штормовое предупреждение.

Росгидромет выпустил штормовое предупреждение в связи с тем, что с 5 по 9 мая в Москве, Московской, Тверской, Смоленской, Калужской, Ярославской, Костромской областях ожидаются заморозки до минус 1-6 градусов в ночные и утренние часы, - сообщил метеоролог.

Он уточнил также, что 6-9 мая понижение температуры прогнозируется в Рязанской, Владимирской и Смоленской областях.

Ранее Вильфанд рассказал, что причиной резкого похолодания в Москве стал генетически холодный воздух, который приходит с севера. По словам синоптика, ночью в Москве 6 и 7 мая ожидаются заморозки, минусовая температура, а также осадки в виде дождя или даже мокрого снега. Днем воздух будет прогреваться, но все равно хуже, чем в предыдущие годы.