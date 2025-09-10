Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 сентября 2025

Заморозки больше не страшны — этот лайфхак спасает наш сад годами

Осенние заморозки требуют особой подготовки сада к предстоящей зиме, чтобы многолетние растения успешно пережили холодный период. Правильное укрытие и защита помогают сохранить корневую систему и почки от вымерзания. Эти методы особенно важны для регионов с суровыми зимами и нестабильными температурами.

После первых заморозков прикорневую зону растений мульчируют слоем 10–15 см из торфа, опилок или компоста. Кустарники и молодые деревья обвязывают лапником или агроволокном для защиты от холода и грызунов. Розы и теплолюбивые многолетники окучивают землей и укрывают специальными колпаками. Грядки с подзимними посевами утепляют слоем листового опада или соломы. Виноград и клематисы снимают с опор, укладывают на подложку и укрывают.

Все укрытия делают после установления стабильных отрицательных температур.

Ранее сообщалось, что обычный аспаркам из аптеки может стать лучшим удобрением для ваших растений. Это средство содержит калий и магний — именно то, что нужно для яркого цветения.

