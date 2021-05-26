Назван новый руководитель ГАИ Москвы

https://static.news.ru/photo/defedbce-be17-11eb-9a15-96000091f725_660.jpg Александр Быков Фото: орюи.мвд.рф

Руководителем Госавтоинспекции Москвы стал заместитель начальника ГИБДД России генерал-майор полиции Александр Быков. Об этом сообщил ТАСС.

Начальником управления ГИБДД Москвы указом президента назначен Александр Быков, который занимал должность заместителя начальника ГИБДД России, — цитирует агентство сообщение источника в правоохранительных органах.

Александр Быков в 1999 году назначен на должноcть оперуполномоченного отдела уголовного розыcка Люберецкого УВД ГУВД Московской облаcти. С 2001 года проходит службу в подразделениях ГАИ. С 2011 года занимал руководящие должноcти в Главном управлении по обеспечению безопаcности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации. В 2015 году возглавил управление дорожно-патрульной службы, cпециальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГУОБДД Министeрства внутренних дел. 8 февраля 2019 года назначен на должность замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД.

Ранее сообщалось, что с 1 января полковник полиции Юрий Дроганов был уволен с должности начальника Госавтоинспекции Москвы. Исполнять обязанности начальника столичного управления ГИБДД временно будет полковник полиции Алексей Диокин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался ответить на вопрос об отставке. По словам представителя Кремля, на соответствующий вопрос должны ответить в Министерстве внутренних дел. При этом он не сообщил, почему указ об отставке подписан президентом Владимиром Путиным.