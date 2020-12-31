СМИ: Уволен глава ГИБДД Москвы Юрий Дроганов

https://static.news.ru/photo/3170ef04-4c63-11eb-a028-fa163e074e61_660.jpg Юрий Дроганов Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Глава Госавтоинспекции Москвы полковник полиции Юрий Дроганов уволен с должности.

Приказ об увольнении Дроганова подписал президент России Владимир Путин. Исполнять обязанности начальника столичного управления ГИБДД временно будет полковник полиции Алексей Диокин, по данным собеседника агентства. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

Причина кадрового решения президента не сообщается.

Службу в органах внутренних дел Дроганов начал в декабре 1983 года. В августе 1990 года назначен инспектором отдела ГАИ и ДПС УВД Красногвардейского района Москвы. Он непосредственно участвовал в обеспечении безопасности во время октябрьских событий 1993 года. С сентября 1996 года Дроганов начал занимать руководящие должности, в 2015 году он стал заместителем начальника управления ГИБДД Москвы. 18 ноября 2019 года Дроганов стал главой управления, сменив на этом посту Виктора Коваленко.

Как передавал NEWS.ru, 31 декабря 2020 года Путин освободил заместителя генерального прокурора РФ Виктора Гриня от занимаемой должности. 1 января Гриню исполнилось 70 лет. Таким образом, он достиг предельного возраста для занимаемой должности. Чиновник работал в прокуратуре с 1976 года. До 2000-го он трудился в Омске, с 2000 до 2001 года — в Чите, а с 2001-го по 2006-й — в Красноярске. С 2006 года он стал заместителем генпрокурора.