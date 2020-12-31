Песков не стал отвечать на вопрос об увольнении начальника ГИБДД по Москве

https://static.news.ru/photo/e196a23c-4d05-11eb-b402-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался ответить на вопрос, касающийся увольнения начальника столичного ГИБДД Юрия Дроганова после статьи о сборе данных о картежах Владимира Путина.

По словам представителя Кремля, на соответствующий вопрос должны ответить в Министерстве внутренних дел. При этом он не сообщил, почему указ об отставке, как утверждает пресса, подписан российским лидером, передаёт «Подъём».

Русская служба ВВС 31 декабря опубликовала материал о том, что Центр спецназначения по обеспечению безопасности движения МВД три года собирал и передавал секретную информацию о передвижении кортежей главы РФ через групповые чаты WhatsApp.

Как писал NEWS.ru, 1 января Юрий Дроганов был уволен с должности начальника Госавтоинспекции Москвы. Исполнять обязанности начальника столичного управления ГИБДД временно будет полковник полиции Алексей Диокин.

Службу в органах внутренних дел Дроганов начал в декабре 1983 года. В августе 1990 года назначен инспектором отдела ГАИ и ДПС УВД Красногвардейского района Москвы. Он непосредственно участвовал в обеспечении безопасности во время октябрьских событий 1993 года. С сентября 1996 года Дроганов начал занимать руководящие должности, в 2015 году он стал заместителем начальника управления ГИБДД Москвы. 18 ноября 2019 года Дроганов стал главой управления, сменив на этом посту Виктора Коваленко.