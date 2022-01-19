В отношении замминистра транспорта проводят проверку по делу о коррупции

Сотрудники ФСБ доставили заместителя министра транспорта РФ Владимира Токарева в Управление на транспорте МВД России по ЦФО. Предполагается, что это неким образом связано с его работой в «Спецтрансстрое», пишет «112».

В сообщении Telegram-канала говорится , что на текущий момент статус Токарева не определён — это значит, что он не является ни задержанным, ни обвинённым в чём-либо. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идёт о возможной причастности чиновника к коррупционным схемам.

С Токаревым сейчас проводятся следственные действия в рамках дела о коррупции, возбуждённого УТ МВД по ЦФО. Его статус пока не определён, — сказал источник.

Другие подробности инцидента не приводятся. В Минтрансе пока никак не прокомментировали случившееся.

Ранее начальник радиотехнических войск ВКС РФ генерал-майор Андрей Кобан был арестован по обвинению во взятке в пять миллионов рублей. По версии следствия, деньги он получил от гендиректора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники. Следователи просят продлить срок его содержания под стражей до 20 апреля.