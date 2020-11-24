Замминистра просвещения высказался о досросчном окончании учебного года

https://static.news.ru/photo/e196d154-2e55-11eb-a7a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

О досрочном окончании учебного года в российских школах на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа в данный момент говорить ещё рано. Об этом 24 ноября сообщил заместитель министра просвещения Виктор Басюк.

Ранее представители Минпросвещения сообщали о ситуации вокруг работы российских школ на фоне эпидемии. В ведомстве отметили, что число полностью закрытых на карантин учебных заведений сократилось с 33 до 31.

Ведомство в марте обращалось к регионам и призывало по необходимости переводить детей на дистанционный формат обучения. Завершить процесс ученикам 8 классов в прошлом учебном году было рекомендовано до 15-16 мая, десятиклассникам — до 30 мая, а ученикам 9 и 11 классов — до 5 июня.

По поводу досрочного окончания текущего учебного года замминистра сказал следующее.

Такие вопросы пока ещё рано, наверное, обсуждать, сейчас все будет зависеть от той ситуации, которая развивается, — цитирует Басюка ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, в настоящий момент на территории России более 275 тысяч школьников продолжают обучаться в дистанционном формате. Они перешли на удалёнку в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 24 ноября сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.