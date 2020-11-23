В РФ более 275 тысяч школьников перешли на дистанционное обучение

https://static.news.ru/photo/71ed2276-2e2e-11eb-a385-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В настоящий момент на территории России более 275 тысяч школьников продолжают обучаться в дистанционном формате. Они перешли на удалёнку в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 24 ноября сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Ранее представители Минпросвещения сообщали о ситуации вокруг работы российских школ на фоне эпидемии. В ведомстве отметили, что число полностью закрытых на карантин учебных заведений сократилось с 33 до 31.

Голикова, в свою очередь, также отметила, что сейчас на карантине находится 31 школа в РФ. Учиться удалённо продолжают более 275 тысяч ребят. Кроме того, вице-премьер сообщила о том, как работают отечественные вузы во время пандемии.

Из 4 млн студентов на дистанционное обучение перешли 57,9%, — цитирует Голикову ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, вице-премьер сообщила, что в некоторых субъектах РФ ситуация с койками для заражённых коронавирусом пациентов стала критичной — в шести российских регионах занято более 90% коек.

По её словам, всего в стране развёрнуто свыше 274 тыс. коек для таких пациентов. При этом 78,2% из них занято. Об этом Голикова рассказала на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.