Голикова заявила, что в шести регионах занято 90% коек для больных COVID-19

https://static.news.ru/photo/592938d8-2e2e-11eb-bbd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в некоторых субъектах РФ ситуация с койками для заражённых коронавирусом пациентов стала критичной — в шести российских регионах занято более 90% коек.

По её словам, всего в стране развёрнуто свыше 274 тыс. коек для таких пациентов. При этом 78,2% из них занято. Об этом Голикова рассказала на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.

На утро вчерашнего дня было занято 78,2% коечного фонда. Загруженность коечного фонда выше среднероссийского уровня сейчас отмечается в 43 регионах, — сообщила она.

Вице-премьер также отметила, что более 150 тыс. развёрнутых в стране коек для инфицированных COVID-19 «оснащены подачей кислорода». Ещё более 31 тыс. коек оснащены аппаратами искусственной вентиляции лёгких, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что швейцарские учёные из Университета Женевы выявили препараты, способные блокировать проникновение COVID-19 и других вирусов в клетки человека. Эффективность этих ингибиторов в пять тысяч раз превосходит результативность используемых сейчас средств.