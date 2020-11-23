Учёные нашли вещество, блокирующее проникновение COVID-19 в организм

Швейцарские учёные из Университета Женевы выявили препараты, способные блокировать проникновение COVID-19 и других вирусов в клетки человека. Эффективность этих ингибиторов в пять тысяч раз превосходит результативность используемых сейчас средств.
Результаты исследования
В ходе поисков потенциальных ингибиторов, которые могли бы быть полезными в борьбе с коронавирусом, учёные обнаружили вещества в 500 раз эффективнее реагента Эллмана, который используется для обнаружения тиоловых групп и имеет способность ингибировать механизм клеточного поглощения. Эксперименты показали, что один из ингибиторов способен полностью заблокировать проникновение вируса в клетки. Это открытие, по мнению исследователей, поможет в создании новых противовирусных препаратов.
Ранее NEWS.ru писал о том, что ситуация с обеспечением лекарствами пациентов с коронавирусом в регионах начала меняться в лучшую сторону. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.