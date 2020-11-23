Учёные нашли вещество, блокирующее проникновение COVID-19 в организм

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Швейцарские учёные из Университета Женевы выявили препараты, способные блокировать проникновение COVID-19 и других вирусов в клетки человека. Эффективность этих ингибиторов в пять тысяч раз превосходит результативность используемых сейчас средств.

Результаты исследования опубликованы в журнале Chemical Science. Согласно им, для проникновения в клетки вирусы используют механизм, который называется клеточным поглощением, опосредованным тиолами — некими аналогами спиртов, в которых кислород заменён серой. Соединения серы есть на мембране эукариотических клеток, бактерий и оболочке вирусов. Взаимодействие тиолов и сульфидов даёт старт процессу, в результате которого субстрат проникает внутрь клетки путём слияния (эндоцитоза) или через перенос сквозь мембрану. Тиолы позволяют проникать в клетки человека токсинам дифтерийной палочки, а также таким вирусам как ВИЧ. При этом роль серосодержащих веществ в клеточном поглощении до окончания этого исследования считалось спорным.

В ходе поисков потенциальных ингибиторов, которые могли бы быть полезными в борьбе с коронавирусом, учёные обнаружили вещества в 500 раз эффективнее реагента Эллмана, который используется для обнаружения тиоловых групп и имеет способность ингибировать механизм клеточного поглощения. Эксперименты показали, что один из ингибиторов способен полностью заблокировать проникновение вируса в клетки. Это открытие, по мнению исследователей, поможет в создании новых противовирусных препаратов.

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