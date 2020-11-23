Мурашко рассказал о ситуации с лекарствами для пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/c89cdad2-2d96-11eb-9d5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с обеспечением лекарствами пациентов с коронавирусом в регионах начала меняться в лучшую сторону. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

По лекарственному обеспечению ситуация начала меняться в лучшую сторону, — цитирует его ТАСС.

Об этом Мурашко заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. Однако, по его мнению, она ещё далека от идеальной.

Дефицит лекарств в аптеках возник из-за повышенного спроса граждан на антибиотики и другие противовирусные препараты. Также возникли проблемы с препаратами для больных коронавирусом, в том числе из-за трудностей в цепочке товарооборота.

Ранее об улучшении ситуации с лекарственными препаратами в России заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, производители максимально нарастили мощности, писал NEWS.ru.