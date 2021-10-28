Замглавы Нефтеюганска задержана по подозрению в получении взяток

Заместителя главы Нефтеюганска в ХМАО Елену Абрамову задержали по подозрению в получении взяток. Общий размер составил более 1,2 млн рублей. Вместе с ней по подозрению в даче взятки задержан гендиректор одного из коммерческих предприятий, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Следователями первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по ХМАО-Югре по материалам регионального управления ФСБ России по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы города Нефтеюганск по п.«в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), а также генерального директора одного из коммерческих предприятий – по п.«б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере), - говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, в конце 2020 года Абрамова получила взятку в виде ювелирных изделий стоимостью более 230 тысяч рублей от представителя коммерческого предприятия. Спустя полгода она подписала договор о передаче территории в одном из районов города этой организации в долгосрочную аренду.

После этого вице-мэр должна была получить остальную часть вознаграждения. Однако, во время передачи более 1 млн рублей подозреваемые были задержаны следователем СК РФ и сотрудниками ФСБ при силовой поддержке СОБР Росгвардии.

До этого стало известно о проведении правоохранителями обысков в администрации Нефтеюганска.

Ранее следственный комитет обратился в суд с ходатайством о заключении под стражу до 11 декабря бывшего главы «Автодора» Сергея Кельбаха, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, ущерб от его действий оценён в 2 млрд рублей.